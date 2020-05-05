Мнение: Массовый отказ

05.05.2020, 2:54, Разное

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

"У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории "встали и вышли", — сказал Кравченко.

Отказы медиков от работы становятся уже системным явлением в ходе нынешних событий. Причин много, но все они тоже являются системными факторами.

Тот факт, что медицинский персонал массово заболевает, говорит о двух вещах – либо люди не обеспечены средствами защиты, либо их квалификация не соответствует работе с инфекционными заболеваниями. Либо то и другое одновременно. Что и дает всплеск заболеваемости именно в этой группе.

Вопрос с квалификацией вполне очевиден – после массовых оптимизаций система здравоохранения перестала отвечать требованиям по работе в экстремальных условиях. Банально не хватает специалистов соответствующего профиля. Именно поэтому к работе привлекают врачей других специальностей, а теперь пошла волна мобилизации среди студентов вплоть до 4 курса. Понятно, что подготовка к работе сводится к заучиванию минимально необходимого набора методик, а вопросы безопасности проходят в режиме часовой лекции. Неудивительно, что заболеваемость среди медперсонала велика. Ну, и обеспечение средствами защиты, по всей видимости, тоже недостаточно – что становится вторым фактором риска.

Логично, что люди просто отказываются работать, трезво оценивая угрозу как своему здоровью, так и риск возможных врачебных ошибок. Немаловажно и материальное обеспечение. Нелепо полагать, что Родина щедро оценивает этот чудовищный труд. Скорее наоборот – повсеместно приходят сообщения о том, что ни о каких надбавках речи не идет, людям не выплачивают даже положенное, а в Петербурге ввели новацию – теперь заболевшего медика оценивает комиссия на предмет его личной вины в том, что он заразился. Соответственно, от степени виновности, которую установит комиссия, зависит и выплата. При этом само лечебное учреждение прямо заинтересовано в том, чтобы спихнуть вину на медработника, в противном случае ответственность ложится на главврача и администрацию больницы. Ну кто же будет себе привозить неприятности, когда самое простое – обвинить врача. То, что он заболел и ему не будут выплачены положенные выплаты – да кого это волнует?

Понятно, что при такой организации работы желающих играть в непонятные игры становится меньше, и отказы превращаются в системное явление.