 

“Отдаю себя Марсу и Земле. Собственность только тянет вниз”. Илон Маск продает имущества на $40 млн

05.05.2020, 2:50, Новости дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск выставил на продажу два своих особняка совокупной стоимостью $39,5 млн. Объявления опубликованы на сайте купли-продажи недвижимости Zillow 3 мая, сообщает Business Insider.

По информации издания, первый из них – особняк Бел-Эйр площадью 1500 м² с семью спальнями, двухэтажной библиотекой, бассейном и теннисным кортом. Его Маск приобрел за $17 млн, а продает за $30 млн.

Второй – площадью 256 м², он в свое время принадлежал американскому актеру Джину Уайлдеру. Его Маск продает за $9,5 млн.

Оба дома расположены на одной и той же улице в Лос-Анджелесе.

За два дня до выставления имений на продажу, 1 мая, основатель Tesla написал в Twitter, что продаст “почти все физическое имущество, в том числе дома”.

“Не надо денег. Отдаю себя Марсу и Земле. Собственность только тянет вниз”, – объяснил свое решение Маск. Он добавил, что из-за этого на него злится его девушка.

Don’t need the cash. Devoting myself to Mars and Earth. Possession just weigh you down.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

По состоянию на сегодня Forbes оценивает состояние Маска в $32,2 млрд. Если в рейтинге самых богатых бизнесменов планеты по версии Forbes, опубликованном в марте, руководитель Tesla занял 40-е место, то сейчас в рейтинге Real-Time он уже 22-й.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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