Зеленскому доверяют 57% украинцев – опрос

05.05.2020, 2:50, Новости дня

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев. Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова, опубликованном 4 мая.

При этом 37% респондентов заявили, что не доверяют действующему главе государства.

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 34% опрошенных, не доверяют – 37%, нардепу от “Голоса” Святославу Вакарчуку – соответственно 20% и 64%, нардепу от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрию Бойко – 19% и 66%, лидеру партии “Батьківщина” Юлии Тимошенко – 18,5% и 74%, пятому президенту Украины Петру Порошенко – 18% и 77%, главе МВД Украины Арсену Авакову – 16% и 69%, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю – 13% и 38%, а главе Офиса президента Андрею Ермаку – 9% и 41,5%.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку украинских избирателей получила бы партия “Слуга народа”. За нее проголосовали бы 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, какой партии отдаст свой голос. За “Европейскую солидарность” и “Оппозиционную платформу – За жизнь” проголосовали бы по 14% респондентов, за “Батьківщину” – 7%, за “Силу и честь” – 4,5%, за “Голос” – 3%.

Исследование проводилось с 24-го по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Опрошено 2056 респондентов старше 18 лет по всей Украине, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.