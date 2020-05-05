 

В Чехии назвали дату снятия запрета на международные пассажирские перевозки

05.05.2020, 2:50, Новости дня

С 11 мая Чехия разрешит пассажирские перевозки через границу автобусами и железнодорожным транспортом, запрет длился около двух месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Novinky.

“Мы снимаем ограничения на перевозки. Я предложу правительству отменить запрет на международные железнодорожные и автобусные перевозки с 11 мая”, – заявил министр промышленности Карел Гавличек в Twitter.

Издание сообщает, что соответствующее предложение министра промышленности и торговли одобрило правительство 4 мая.

Пока границы большинства соседей Чехии остаются закрытыми, возможность поездок будет зависеть от их решений в ближайшее время.

Чехия запретила международные пассажирские перевозки с 14 марта. Некоторые перевозчики заявляли, что готовы возобновить деятельность, как только запрет будет снят.

Чехия закрыла границы 16 марта на неопределенный срок. В минздраве говорили, что ограничения могут действовать и год, и два, если эпидобстановка в других странах не улучшится. 23 апреля в правительстве завили, что решили ослабить карантинные меры в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией. 

С 24 апреля правительство Чехии ослабило введенный из-за пандемии коронавируса карантин, разрешив гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,55 млн человек, умерло 249 тыс., выздоровело около 1,13 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Чехии подтверждено заражение 7781 человека, 3786 из них уже вылечились, а 251 умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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