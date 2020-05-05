Около 350 медиков в Калининградской области бросили работу

05.05.2020, 2:48, Новости дня

В Калининградской области около 350 медицинских работников не согласились работать во время распространения коронавируса, сообщил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

Кравченко сообщил, что «еще до начала всей коронавирусной истории» около сотни врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала «встали и вышли» из «системы». Кравченко заявил, что «на это, наверное, есть свои причины». Он полагает, что «не вправе их осуждать», передает РИА «Новости».

Часть медицинских работников старше 65 лет решили оформить больничные листы, передает ТАСС.

Хотя многие врачи и медсестры старше 65 лет продолжили работать, область столкнулась с нехваткой медицинского персонала еще до начала распространения коронавируса.

Кравченко отметил, что медработники являются «самой большой группой риска на сегодня», медицинские организации – «самым опасным с точки зрения инфицирования местом». На лечении в регионе «находятся 93 медработника».

По мнению специалистов, в крупнейшей в Калининградской области клинической больнице будет 95–100 заболевших медиков (всего там работает около 1,5 тыс. человек).

Привлекать для борьбы с коронавирусом учащихся местные власти пока не планируют. Студенты-медики и ординаторы занимаются той работой, которая не связана с непосредственным входом в «красную зону».

В регионе проверку на коронавирус прошли примерно 22 тыс. человек, COVID-19 выявили у 524, 11 человек скончались, 121 человек выздоровел.