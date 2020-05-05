Изменения артериального давления в молодости предсказывают риск инфаркта в зрелом возрасте

05.05.2020, 2:45, Разное

Хорошо известно, что показатели артериального давления могут существенно отличаться от раза к разу при его периодическом измерении. Это явление называют вариабельностью артериального давления. Могут ли такие изменения в давлении у молодых людей говорить о каких-либо рисках для здоровья, до настоящего времени не было известно практически ничего.

Ранее ученые интересовались, каковы последствия таких периодических «скачков» давления для людей среднего возраста. Например, в 2012 году ученые из Колумбийского университета показали, что у женщин в постменопаузе высокая вариабельность давления связана с более частным развитием инсультов. Исследование 2015 года обнаружило повышенную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 55 лет, показатели давления которых сильно отличались при измерениях.

В новом исследовании ученые хотели узнать, есть ли связь между риском развития инфарктов и инсультов, а также смертностью в среднем возрасте с вариабельность артериального давления у молодых людей. Для этого они проанализировали данные более раннего крупного исследования «Риск появления коронарных факторов риска у молодых взрослых людей» (CARDIA). Результаты научной работы были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Средний возраст участников в начале исследования был 25 лет. Врачи наблюдали за ними в течение 20 лет, измерения давления проводились один раз в год. Ученые установили, что чем больше была вариабельность систолического (верхнего) артериального давления у молодых людей, тем выше у них был риск инфарктов, инсультов и смерти в среднем возрасте.

Исследование показало, что повышение верхнего артериального давления при очередном измерении на каждые 3,6 миллиметров ртутного столба было связано с увеличением риска сердечно-сосудистых катастроф на 15%.

Авторы указывают, что, текущее руководство по лечению гипертонии при лечении молодых людей рекомендует ориентироваться на среднее артериальное давление, полученное после множества измерений. В то же время, в новом исследовании этот показатель не был связан с риском сердечно-соудистых катастроф и смерти.

Ученые указывают, что это исследование не показывает, является ли вариабельность артериального давления причиной инфарктов, инсультов и увеличения смертности. Они отмечают, что ранее некоторые исследования показывали, что назначение лекарств против гипертонии людям с высокой вариабельностью давления снижало риск инсультов. То есть, своевременное лечение в таких случаях может дать положительный результат.