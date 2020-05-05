Губернатор Тверской области и глава Минпромторга посетили производство ИВЛ во Ржеве

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05.05.2020, 2:42, Новости дня

4 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили ПАО "Электромеханика" во Ржеве. Одна из линий предприятия — выпуск комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом. Еженедельные отгрузки составляют около 200 изделий. Детали направляются в учреждения здравоохранения, в том числе областную клиническую больницу.

Игорь Руденя отметил, что работа ведется практически в круглосуточном режиме. Благодаря таким предприятиям, как ПАО "Электромеханика", благодаря Минпромторгу РФ в Тверской области увеличивается коечный фонд, который оборудован согласно всем стандартам и требованиям.

 

Как рассказал Денис Мантуров, при создании коек для пациентов с коронавирусом COVID-19 была поставлена задача – полностью обеспечить их функционирование. ПАО "Электромеханика" первым подключилось к работе. На предприятии через месяц налажено производство сертифицированной продукции, сообщает телеканал "Россия 24".

Перед посещением производства Игорь Руденя и Денис Мантуров во Ржеве возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны, который был отреставрирован к 75-летию Победы.



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