“Карантинный бунт” в Черкассах: в чем суть противоречий на Украине

05.05.2020, 2:42, Новости дня

Уверен, что ему ничего не грозит. Хотя появление военной техники и бойцов Нацгвардии на улицах говорит об обратном. Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко готовится к следственному допросу в статусе едва ли не главного ньюсмейкера Незалежной. Причина тому – "карантинный бунт". Самовольное решение градоначальника ослабить связанные с эпидемией коронавируса COVID-19 ограничения, которое, с одной стороны, взбудоражило официальный Киев. И в то же время вдохновило глав нескольких других муниципалитетов и даже целых регионов страны на аналогичные действия.

Бойцов Нацгвардии на вездеходах КрАЗ жители Черкасс заметили на улицах города вечером в воскресенье. В областной администрации поспешили заявить, что это обычное патрулирование, дополнительные силы в город не стягивали. Но местные активисты сразу связали появление бойцов с событиями вокруг мэра города.

"Это говорит о том, что власть испугалась. Они нас боятся. Что хочу от себя сказать. Вы можете в город Черкассы пригнать хоть кучу танков — мы вас не боимся, потому что правда за нами", — сообщил житель города Черкассы Станислав Коломиец.

Мэр Черкасс в последние дни – один из ключевых оппонентов президента Украины. 30 апреля Анатолий Бондаренко вопреки введенному в стране карантину распорядился открыть парки, скверы и спортивные площадки. Принимать клиентов вновь разрешено парикмахерским, магазинам непродовольственных товаров. Могут возобновить работу рынки и летние площадки ресторанов и кафе.

"В нашей стране — двойные стандарты. Можно работать с нарушением санитарных норм, можно торговать большому гипермаркету. Можно торговать отдельным ресторанам. А простому предпринимателю нельзя. Я не могу сегодня объяснить жителям города, почему они должны ходить в ломбарды, но не должны ходить в парки, леса и скверы", — говорит мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко.

Организатору "карантинного бунта" президент Зеленский передал привет от себя, МВД и Службы безопасности Украины, добавив: Бондаренко просто захотел заработать политический рейтинг на здоровье жителей города. Черкасского чиновника в качестве свидетеля вызвали на допрос в полицию по делу о досрочном ослаблении карантина. Встречу назначили на полдень понедельника, но в итоге отложили до окончания карантина. Не сумев пройти в отделение полиции, Бондаренко и сторонники ослабления ограничений у входа в здание устроили митинг.

В понедельник президент Украины сообщил о подготовке к постепенному выходу из карантина. Он может начаться не раньше 11 мая. При этом в правительстве анонсировали продление некоторых ограничительных мер до 22 мая.

"Согласно закону "Об инфекционных заболеваниях" введение карантина на территории страны – это прерогатива исключительно кабинета министров. Поэтому с юридической точки зрения, как минимум, у органов местного самоуправления нет таких полномочий", — комментирует ситуацию министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Между тем все больше украинских чиновников поддерживают черкасский "карантинный бунт". Мэр Львова заявил, что правительство должно делегировать местным властям больше полномочий, а в Закарпатье горсовет Мукачево сообщил о планах открыть в понедельник торговые центры и парки. Власти Житомира с некоторыми поправками уже разрешили работать парикмахерским.

"Люди все равно стригутся. Я не видел на телеканалах ни одного чиновника или политика со стрижкой двухмесячной давности. Люди все равно ходят к парикмахерам, просто подпольно. А это еще более небезопасно, нежели прописать условия, по которым должен работать бизнес. У нас из-за этого пока нет конфликта с центральной властью. Но, возможно, будет", — отмечает мэр города Житомир Сергей Сухомлин.

Черкасская областная администрация сейчас через суд пытается отменить решение городского совета о смягчении карантина и хотя бы на время разбирательства закрыть организации, которым разрешили работать. Но пока тщетно. Зато в Киеве наконец закрылся ресторан "Велюр", который принадлежит депутату от партии "Слуга народа" Николаю Тищенко. Заведение, где в дни карантина замечали десятки посетителей, включая депутатов, черкасские активисты часто приводили как пример двойных стандартов. Кроме "Велюра" в украинской столице закрыли еще три популярных ресторана.