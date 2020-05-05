Дядька с собачкой

05.05.2020, 2:20, Разное

Белорусский спектакль для главного зрителя.

Минск готовится к параду. На проспекте Победителей сколачивают трибуны, на которых кто-то должен будет стоять 9 мая. По вечерам два-три раза в неделю перекрывают движение транспорта из-за репетиций парада. Впрочем, репетицию 29 апреля таинственным образом отменили: сначала привезли военнослужащих на место, а через час погрузили в автобусы и увезли обратно. 7 мая пройдет генеральная репетиция, а 9 мая — парад с участием трех тысяч военнослужащих.

Три тысячи – это те, кто будет маршировать. А сколько их будет стоять на трибунах, скольких студентов сгонят для создания массовки с флажками на обочинах проспекта — неизвестно. Это мы увидим только 9 мая, как и сопровождение Александра Лукашенко. Не исключено, что он будет стоять на трибуне не только с сыном Колей, но и с маленькой белой собачкой, как Ольга Бузова.

Дело в том, что в Беларуси идут не только репетиции парада и футбольные матчи. Здесь 25 апреля еще и ленинский субботник прошел. За несколько дней до того Александр Лукашенко объяснил, почему он не отменяет субботник. Потому что люди все равно в пятницу идут на работу, и если они выйдут поработать еще и в субботу, это никак не увеличит их риск заразиться коронавирусом. В общем, где пятница, там и суббота. По официальным данным, в субботнике приняли участие два с половиной миллиона белорусов. Копали «отсюда и до обеда», красили, драили, подметали.

Для школьников, кстати, ту субботу сделали рабочей: нечего дома сидеть, когда взрослые на субботнике, пусть к реальной жизни привыкают.

Александр Лукашенко в тот день занимался высадкой деревьев в национальном парке «Припятский», где находится одна из его резиденций. Как обычно, рядом находился младший сын Николай с саженцами. А на плече у Лукашенко висела корзинка с белым шпицем. Ровно такую же описал когда-то Чехов. А сейчас с белыми шпицами выходят в свет Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Шпиц в пластмассовой корзинке посреди поля во время субботника – это, кажется, и есть квинтэссенция стиля «агрогламур».

Зачем вдруг понадобился шпиц посреди поля? Скорее всего, потому, что Николай вырос и уже не сойдет за маленького мальчика, призванного, стоя на трибуне рядом с отцом, умилять и создавать образ тирана с человеческим лицом. Теперь человеческим лицом будет служить собачка. Интересно, придет ли она на парад?

Кстати, семь тысяч белорусов подписали петицию в министерство обороны с просьбой отменить или перенести парад. Министр обороны Владимир Хренин даже дал официальный ответ: «Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ними техники, повышает профессиональное мастерство».

Александр Лукашенко принимает участие в субботнике. Фото: Максим Гучек / ТАСС

Эпидемиологическая обстановка в Республике Беларусь и впрямь — закачаешься. По данным минздрава, на 2 мая в Беларуси было зарегистрировано 15828 случаев заражения коронавирусом. Причем если в марте ежедневный прирост исчислялся единицами — даже не десятками, то в апреле счет пошел на сотни. В первой декаде это было 100-200 человек в сутки, во второй — 300-500, а с 24 апреля — 700-900. 2 мая количество заболевших увеличилось на 911 человек. И если в середине апреля Беларусь, по данным ВОЗ, вышла в лидеры по скорости распространения вируса — тогда уровень заболеваемости составлял 273 случая на млн (при общемировой цифре 238), то в начале мая — 1490 случаев на млн (в мире — 431).

Для сравнения: в соседней Польше на тот же день 2 мая было зарегистрировано 13375 случаев заражения, в Украине — 11411. При этом население Польши — 38 миллионов, Украины — 41 миллион, Беларуси — 9,4 миллиона. Так что с уровнем заболеваемости и скоростью распространения все понятно. А вот количество умерших, по статистике минздрава, — 97 человек. То есть во всем мире летальность составляет от 6 до 13 процентов, а в Беларуси — 0,6.

Белорусская блогосфера уже вывела формулу: «Умирают исключительно от пневмонии, а вылечиваются от коронавируса».

Хотя не сомневаюсь, что реальные цифры умерших мы еще услышим. Лукашенко сейчас их приберегает, как туза в рукаве.

До недавнего времени была надежда, что парад он продаст за 60 млн евро — именно столько пообещала выделить Беларуси на борьбу с коронавирусом Еврокомиссия. При этом ЕК просит взамен придерживаться рекомендаций ВОЗ. А ВОЗ рекомендует отменить все массовые мероприятия, ввести удаленную работу и дистанционное обучение, приостановить деятельность всех второстепенных экономических объектов. Казалось бы, нормальная цена — 60 млн евро за отмену парада. Но зачем мелочиться, если в итоге можно получить больше? Если потом, после парада (а к этому времени добавятся еще и постпасхальные инфицированные), выложить на стол реальные цифры, можно заставить весь мир содрогнуться и немедленно скинуться на помощь Беларуси. Наверняка прозвучит обычный аргумент «мы за вас за всех на фронте кровь проливали, и теперь проливаем», и мир должен будет не только содрогнуться, но еще и устыдиться. А это уже другие цифры, совсем не жалкие 60 млн евро.

Впрочем, есть и еще одна причина вызывающего поведения Александра Лукашенко. Да, он ведет себя демонстративно. Во всем мире умирают — в Беларуси «ни один человек не умер от коронавируса». Во всем мире пасхальные богослужения проходят онлайн — в Беларуси верующие активно зазываются в церкви, потому что «нельзя закрывать человеку дорогу в храм». Во всем мире закрывают школы и осваивают методики дистанционного обучения — в Беларуси, помимо обычной пятидневки, еще и две субботы подряд для школьников делают учебными. Конечно, на первый взгляд это выглядит, как маниакальная стадия. Или как поведение ВИЧ-террористов, которые, зная диагноз, намеренно заражают максимально возможное число людей. Или даже как «ловля хайпа» — давненько о Лукашенко не писали все мировые СМИ, а сейчас пишут. Но есть еще одна составляющая в этой демонстративности.

Как актер перед спектаклем выглядывает через щель в занавесе в зал, ища благодарное лицо зрителя, для которого можно будет играть при любом зале, так Александр Лукашенко всегда играет для зрителя по имени Владимир Путин. И сейчас его бенефис. Путин отсиживается где-то в онлайн-бункере — Лукашенко ставит свечку в церкви, встречается с трудящимися на заводе и что-то сажает на полях страны. Путин продлил карантин — Лукашенко провел субботник и готовится к параду. Путин перенес парад — Лукашенко советует лечиться водкой и трактором. Путин забоялся и «соскочил» — Лукашенко бесстрашно проводит совещания у себя в резиденции. Даже против лабрадоров Путина у Лукашенко теперь есть белый шпиц.

Вот только плата за билеты на это представление — человеческие жизни. А жанр — гиньоль.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси