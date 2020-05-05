 

Сын Плющенко пригрозил обыграть «слабенького» Аршавина в футбол

05.05.2020, 2:16, Новости дня

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил бывшему футболисту сборной РФ Андрею Аршавину, что обыграет его в футбол.

Аршавин в разговоре с бывшим одноклубником Александром Кержаковым прокомментировал танец семейства Плющенко, передает RT.

Он заявил, что «Плющ с Рудковской неплохо танцуют», а на их сына «Гном Гномыча больно смотреть», поскольку у мальчика «такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать», пишет «Фонтанка».

Рудковская в ответ опубликовала новое видео с танцами, а также заявила: «Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои». Она отметила, что футболисты, возможно, «всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах».

Сам Александр тоже ответил бывшему игроку «Зенита»: «Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости?». По словам мальчика, его «из-под палки никто не заставляет делать».

«Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то? – сообщил он. – Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю».

Мальчик сказал, что выиграет, потому что Аршавин «слабенький», для победы «достаточно один подкат сделать».

«Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», – сообщил он.

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Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych) 4 Май 2020 в 9:23 PDT



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