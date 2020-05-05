Обнаружен способ извлечения воды из гипса

05.05.2020, 2:10, Новости дня

По словам ученых, цианобактерии в условиях засухи способны извлекать воду из гипса, который является основой горной породы многих пустынь на Земле.

По словам специалистов, эти микробы внутри гипса образуют колонии, выделяют органические кислоты и растворяют гипс. Бактерии поглощают выделившуюся воду, а гипс находится в безводной фазе ангидрита. По мнению ученых, получение данные могут помочь в оценке возможности существования жизни на Марсе.

Группа ученых исследовала образцы гипсовой породы, которые были отобраны в пустыне Атакама. При помощи компьютерной графики внутри гипса ученые обнаружили эндолитические колонии цианобактерий. Специалисты в течении 30 дней наблюдали за культивацией колоний цианобактерий на гипсовом субстрате с помощью поступления влаги в помещение, а также изоляции от нее. Во время извлечения воды из гипса цианобактериями в минерале создается живая пленка, после – выделяются кислые метаболиты и из гипса высвобождается вода.