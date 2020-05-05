 

Обнаружен способ извлечения воды из гипса

05.05.2020, 2:10, Новости дня

По словам ученых, цианобактерии в условиях засухи способны извлекать воду из гипса, который является основой горной породы многих пустынь на Земле.

По словам специалистов, эти микробы внутри гипса образуют колонии, выделяют органические кислоты и растворяют гипс. Бактерии поглощают выделившуюся воду, а гипс находится в безводной фазе ангидрита.  По мнению ученых, получение данные могут помочь в оценке возможности существования жизни на Марсе.

Группа ученых исследовала образцы гипсовой породы, которые были отобраны в пустыне Атакама. При помощи компьютерной графики внутри гипса ученые обнаружили эндолитические колонии цианобактерий. Специалисты в течении 30 дней наблюдали за культивацией колоний цианобактерий на гипсовом субстрате с помощью поступления влаги в помещение, а также изоляции от нее. Во время извлечения воды из гипса цианобактериями в минерале создается живая пленка, после – выделяются кислые метаболиты и из гипса высвобождается вода.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Журналисты “Проекта” нашли у Медведева элитную базу отдыха под Астраханью

23.04 / SRF – никаких жёстких мер — в борьбе с коронавирусом Швеция идёт своим путём

14.04 / Россия на передовой с COVID-19: коронавирус захватывает новые территории

19.04 / Telegraph – Олбрайт раскритиковала ошибки Трампа в борьбе с пандемией

21.04 / Власти Москвы предупредили о новом способе мошенничества

21.04 / Американцы задумались о реформе системы соцобеспечения

30.03 / Эпидемия коронавируса: как развиваются события

26.03 / Минздрав подготовил рекомендации для профилактики и лечения коронавируса

13.04 / Клименко назвал временную недоступность сервиса оформления пропусков в Москве нормальной

30.04 / В Роспотребнадзоре cравнили коронавирус и «испанку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска