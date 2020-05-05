Эксперты рассказали, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями

05.05.2020, 2:10, Новости дня

Ученые утверждают, что пещерные львы Panthera leo spaelea могли отделиться от остальных подвидов около 500 000 лет назад и больше никогда не скрещиваться с ними.

Международная группа исследователей провела масштабный анализ ядерных и митохондриальных геномов всех существующих и вымерших подвидов львов. В анализ вошли данные: по 2 геномам пещерных львов, 12 геномам животных из исчезнувших популяций, 6 геномам современных африканских и 2 геномам индийских представителей вида.

Специалисты смогли уточнить, когда существовали последние общие предки обладателей этого генетического материала, и вычислить, был ли между популяциями львов из разных регионов обмен генами. Обнаружилось, что пещерные львы 500 000 лет назад стали самостоятельным подвидом и с того времени не скрещивались с другими подвидами.