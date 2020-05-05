Белые акулы остались без еды

05.05.2020, 2:10, Новости дня

По мнению ученых, причиной исчезновения белых акул является то, что они были выгнаны касатками. Также специалисты утверждают, что главным виновником депопуляции является рыболовецкий промысел.

Специалисты винят в случившемся компанию Demersal Shark Longline, которая занимается промыслом небольших акул. В будущем они поступают на австралийский рынок. Такие небольшие акулы являются главным источником питания белых акул и составляют 60% их рациона.

По словам исследователей, если этот промысел в будущем не будет остановлен, то спустя десять лет будет полностью уничтожено уникальное биоразнообразие у берегов ЮАР. К слову, белая акула находится на грани исчезновения, в мире насчитывается порядка 3500 особей.