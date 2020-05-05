 

Мнение: Об искусственном происхождении нового коронавируса

05.05.2020, 2:05, Разное

Единственное, что мы знаем совершенно точно про новый #коронавирус, известный как SARS-CoV-2, так это лишь то, что он всё ещё представляет собой terra incognita, образно говоря. Целые команды лучших вирусологов мира бьются над его разгадкой, практически расшифровали каждый кусочек РНК и вообще изучили вдоль и поперёк до мельчайшего пептида в структуре. Но всё равно эти знания недостаточны, и каждый день появляются новые, порой существенно уточняющие все предыдущие.

Так не означает ли всё это, что вирус был создан искусственно? Какова вообще вероятность такого расклада?

Хотя сейчас уже каждый – вирусолог, лучше слово дать профессионалам настоящим. Потому для памяти сохраню вот это интервью с с Евгением Куниным – учёным с нечеловеческим уровнем цитируемости (173888) и индексом Хирша (203). Это фактически уровень Бог в научном мире.

Так вот, если кратко по сабжу, то

Исследования генома ясно показывают, что никто искусственно этот коронавирус не создавал. Любые подобные утверждения — это патологический бред. Мы можем встроить SARS-CoV-2 в генетическое дерево других коронавирусов, они эволюционировали совершенно нормально. Любое утверждение об обратном свидетельствует либо о недобросовестности, либо о безграмотности и патологическом интересе к конспирологии. Если же речь о том, что это природный вирус, который сбежал из лаборатории, то здесь наука бессильна: геномы на эту тему ничего сказать не могут — только следователи.
И вот вопрос – а зачем простому обывателю ломать голову на тему искусственного вируса? Разве это отвлечение внимания поможет ему не заболеть или, в случае чего, быстрее выздороветь?

Почему в данном случае даже самые умные люди сосредотачивают силы совсем не на том, что нужно для жизни и здоровья?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Мнение: Московский коллапс

02.04 / В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку

31.03 / В Брянске завели дело на мать и сына, вернувшихся из Испании

22.04 / Стала известна сумма, затраченная на лечение Анастасии Заворотнюк

27.04 / Эпидемии в кинематографе: биологическое оружие, зомби и неравенство

17.04 / Актриса Серафима Холина борется со страшной болезнью Альцгеймера

17.04 / К Татьяне Булановой в больницу не допускают детей

14.04 / Академик Черешнев призвал россиян заниматься сексом для укрепления иммунитета в период эпидемии

05.04 / Часы Apple Watch стали поддерживать операционную систему Android

15.04 / Врачи нашли “нулевого” пациента, привезшего коронавирус в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска