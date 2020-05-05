Мнение: Об искусственном происхождении нового коронавируса

05.05.2020, 2:05, Разное

Единственное, что мы знаем совершенно точно про новый #коронавирус, известный как SARS-CoV-2, так это лишь то, что он всё ещё представляет собой terra incognita, образно говоря. Целые команды лучших вирусологов мира бьются над его разгадкой, практически расшифровали каждый кусочек РНК и вообще изучили вдоль и поперёк до мельчайшего пептида в структуре. Но всё равно эти знания недостаточны, и каждый день появляются новые, порой существенно уточняющие все предыдущие.

Так не означает ли всё это, что вирус был создан искусственно? Какова вообще вероятность такого расклада?

Хотя сейчас уже каждый – вирусолог, лучше слово дать профессионалам настоящим. Потому для памяти сохраню вот это интервью с с Евгением Куниным – учёным с нечеловеческим уровнем цитируемости (173888) и индексом Хирша (203). Это фактически уровень Бог в научном мире.

Так вот, если кратко по сабжу, то

Исследования генома ясно показывают, что никто искусственно этот коронавирус не создавал. Любые подобные утверждения — это патологический бред. Мы можем встроить SARS-CoV-2 в генетическое дерево других коронавирусов, они эволюционировали совершенно нормально. Любое утверждение об обратном свидетельствует либо о недобросовестности, либо о безграмотности и патологическом интересе к конспирологии. Если же речь о том, что это природный вирус, который сбежал из лаборатории, то здесь наука бессильна: геномы на эту тему ничего сказать не могут — только следователи.

И вот вопрос – а зачем простому обывателю ломать голову на тему искусственного вируса? Разве это отвлечение внимания поможет ему не заболеть или, в случае чего, быстрее выздороветь?

Почему в данном случае даже самые умные люди сосредотачивают силы совсем не на том, что нужно для жизни и здоровья?