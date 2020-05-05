Мнение: Провал очередного переворота в Венесуэле

05.05.2020, 1:55, Разное

Появились подробности провалившейся операции ЦРУ https://colonelcassad.livejournal.com/5839149.html в Венесуэле.

1. Операция началась с массированной информационной кампании о "хаосе и беспорядках" в Венесуэле, которая развертывалась в условиях нарастающей экономической блокады.

2. Для целей "по созданию хаоса" был инициирован бунт в одной из тюрем, который инициировался через преступные группировки, имеющими связи на территории Колумбии.

3. 29 апреля глава продовольственного гиганта POLAR попросил "военное вмешательство для убийства Мадуро".

4. 30 апреля военный преступник и "куратор венесуэльского проекта" Эллиот Абрамс заявил, что "переход в Венесуэле как-никогда близок" и скоро в Каракасе откроется посольство США.

5. За день до "часа Х" сторонники Гуайдо начали писать, что "эта ночь принесет много сюрпризов". Некоторые писали это и тогда, когда армейский спецназ уничтожал прибывших из Колумбии террористов.

6. Операцию планировали провернуть под видом "антинаркотической кампании", чтобы обеспечить прикрытие для передвижения через территорию других государств.

7. Помимо США и Колумбии, в операции участвовали голландцы, которые предоставляли террористам заправку топливом на Арубе. Насколько сильно они были вовлечены, пока неясно.

8. Также в операции участвовала ЧВК Silvercorp, чей руководитель Джордан Гудро уже открыто в этом сознался, записав соответствующее видео.

9. Стоимость проекта переворота составляла 212 млн. долларов. Если бы переворот удался, гешефтополучатели, которые должны были захватить власть в Венесуэле (включая Гуайдо), должны были оплатить за счет Венесуэлы.

10. Поиски непойманных участников провалившегося переворота продолжаются до сих пор. Агент DEA действительно был пойман живым и дает показания, которые наверняка будут использованы Венесуэлой, как и фото трупов убитых террористов.