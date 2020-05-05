Венесуэла сообщает об аресте восьми участников сорванного «нападения наемников»

05.05.2020, 1:54, Новости дня

Власти Венесуэлы заявляют, что в понедельник на побережье страны задержали восемь подозреваемых в организации «нападения наемников», которые причастны к сорванному накануне заговору.

В воскресенье правительство президента Николаса Мадуро заявило, что наемники пытались проникнуть в страну на скоростных катерах из соседней Колумбии. Лидеры оппозиции назвали этот инцидент постановочным.

В понедельник ведущий государственного телевидения Венесуэлы продемонстрировал ряд фотографий, в том числе снимок группы мужчин, лежащих на земле с заведенными за головы руками. По словам ведущего, мужчины были задержаны местными рыбаками в районе города Чуао в штате Арагуа.

Губернатор Арагуа Родольфо Марко опубликовал четыре фотографии в «Твиттере», написав, что задержание наемников было осуществлено усилиями общественной разведки и гражданско-военной полиции.

На фотографиях также видно полицейскую машину в районе рыбного рынка и рыболовецкое судно.

Заместитель председателя Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо также опубликовал видео, в котором группа мужчин в черной одежде и балаклавах вытаскивает из вертолета мужчину, которого идентифицировали как одного из членов задержанной группы.

Генпрокурор Тарек Сааб в понедельник сообщил, что пятерых человек задержали за совершение рейда в Макуто.