США проводят расследование в отношении импорта комплектующих для трансформаторов

05.05.2020, 1:54, Новости дня

Министерство торговли США в понедельник заявило, что начало еще одно расследование по национальной безопасности, известное как «Раздел 232». Оно может привести к введению новых ввозных пошлин на импорт основных компонентов электротехническая листовой стали для трансформаторов и сопутствующих товаров.

Расследование в отношении импорта трансформаторных пластин и сердечников частично направлено на защиту последнего американского производителя электротехнической AK Steel, подразделения Cleveland-Cliffs, которое выступало за снижение ввозных пошлин.

«Гарантированная внутренняя поставка этих материалов позволяет Соединенным Штатам реагировать на крупные перебои в подаче электроэнергии, затрагивающие население, критическую инфраструктуру и производительные возможности оборонной промышленности США», – говорится в заявлении Министерства торговли США.