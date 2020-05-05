 

США проводят расследование в отношении импорта комплектующих для трансформаторов

05.05.2020, 1:54, Новости дня

Министерство торговли США в понедельник заявило, что начало еще одно расследование по национальной безопасности, известное как «Раздел 232». Оно может привести к введению новых ввозных пошлин на импорт основных компонентов электротехническая листовой стали для трансформаторов и сопутствующих товаров.

Расследование в отношении импорта трансформаторных пластин и сердечников частично направлено на защиту последнего американского производителя электротехнической AK Steel, подразделения Cleveland-Cliffs, которое выступало за снижение ввозных пошлин.

«Гарантированная внутренняя поставка этих материалов позволяет Соединенным Штатам реагировать на крупные перебои в подаче электроэнергии, затрагивающие население, критическую инфраструктуру и производительные возможности оборонной промышленности США», – говорится в заявлении Министерства торговли США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

11.04 / США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии

29.03 / Девятой жертвой коронавируса в Украине стала жительница Ровенской области

26.04 / Штаты США «открываются», несмотря на опасения новых вспышек COVID-19

22.04 / Помпео: Китай своевременно не информировал ВОЗ о вспышке коронавируса

31.03 / Жителей Петербурга предупредили о закрытии ряда станций метро

03.04 / Москва раскритиковала Варшаву за «вызывающую неблагодарность»

13.04 / Цена нефти растет

06.04 / Путин и Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с коронавирусом

16.04 / Ouest-France – французы рады бесплатным маскам, но не все готовы возвращать детей в школы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска