Во Львове в отделении “Новой почты” сдетонировала учебная граната

05.05.2020, 1:30, Новости дня

Вечером 4 мая в отделении “Новой почты” во Львове во время проверки посылки сдетонировала учебная граната. Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на данные патрульной полиции.

“При получении посылки сдетонировала, предварительно, учебная граната РГД-5. В помещении в этот момент было пять человек. Людей эвакуировали, [здание] огородили лентой, [отделение] почты закрыли”, – сказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Правоохранители пояснили изданию, что как такового взрыва при детонации учебной гранаты не происходит – только громкий хлопок.

В сообщении Главного управления Нацполиции во Львовской области говорится, что посылку забирал 51-летний житель Львова. Зачем и от кого он получил учебные гранаты, неизвестно. По данным Zaxid.net, посылку отправили из Харькова.