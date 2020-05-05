Во Франции от COVID-19 умерло более 25 тыс. человек

05.05.2020, 1:30, Новости дня

По состоянию на вечер 4 мая во Франции 25 201 человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции, пишет Le Parisien.

По информации издания, за минувшие сутки среди инфицированных коронавирусной инфекцией умерло 306 человек.

В больницах страны находится 25 548 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 267 меньше, чем день назад. В реанимационных отделениях – 3696 тяжелобольных, на 123 меньше, чем накануне.

За время эпидемии из больниц выписался 51 371 вылечившийся пациент.

За последние сутки заражение COVID-19 подтверждено у 576 человек, общее число выявленных инфицированных во Франции достигло 131 863 случаев.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 4 мая представил Сенату правительственную стратегию выхода с 11 мая из режима изоляции, которую на прошлой неделе докладывал Национальному собранию. В отличие от депутатов, сенаторы отклонили правительственный план постепенной отмены ограничений.

Франция занимает пятое место в мире по числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов.

Рубеж в 10 тыс. летальных случаев Франция преодолела 7 апреля. До 2 апреля власти не учитывали в официальных данных умерших в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,56 млн человек, из них 249 тыс. скончались, 1,14 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.