ВОЗ назвала спекулятивным заявление Помпео об утечке коронавируса из Уханьского института

05.05.2020, 1:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения считает спекулятивными заявления об утечке коронавируса из лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. Как сообщает Reuters, об этом 4 мая заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

По его словам, ВОЗ пока не получила от правительства США “никаких конкретных данных о предполагаемом происхождении вируса”.

Накануне о том, что утечка вируса из лаборатории стала причиной начала пандемии, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он сказал, что существует “огромное количество” доказательств этой версии, однако не привел конкретных деталей. Он также заявил, что на данный момент не может ответить на вопрос, была утечка преднамеренной или случайной.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,55 млн человек, умерло 249 тыс., выздоровело около 1,14 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В последние недели Китай все чаще обвиняют в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале.

Так, 2 мая британское издание Daily Telegraph опубликовало доклад сообщества разведок США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии (альянс известен как Five Eyes). В нем, среди прочего, говорится, что власти Китая узнали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку как минимум на месяц раньше, чем уведомили мировое сообщество. Пекин, сказано в отчете, также запрещал ученым исследовать новое заболевание, запугивал и преследовал тех, кто осмеливался о нем говорить.

В свою очередь, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс. 23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты “ответят за случившееся”.