 

Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

05.05.2020, 1:30, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.

МИД Украины пояснил, что Кулеба «поднял вопрос сооружения монумента украинцам» в «контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе». Украинская сторона считает, что «такой монумент был бы достойным чествованием их памяти», передает ТАСС.

Министры также «выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций нормандского формата» и «обсудили дальнейшие шаги», которые позволят реализовать решения саммита в Париже, а также подготовиться к саммиту в Берлине.



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