 

Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

05.05.2020, 1:30, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.

МИД Украины пояснил, что Кулеба «поднял вопрос сооружения монумента украинцам» в «контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе». Украинская сторона считает, что «такой монумент был бы достойным чествованием их памяти», передает ТАСС.

Министры также «выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций нормандского формата» и «обсудили дальнейшие шаги», которые позволят реализовать решения саммита в Париже, а также подготовиться к саммиту в Берлине.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Грабеж на юге Москвы: автовладец лишился миллиона рублей

27.03 / В ОП указали на цензуру в «Википедии»

19.04 / Telegraph – эпидемия COVID-19 даёт Макрону шанс лишить Меркель «европейской короны»

01.04 / Сидим дома: на рынке услуг повысились шансы у домашних нянь

16.04 / Помогать врачам в борьбе с коронавирусом вызвались более 2 тыс. «волонтеров-медиков»

17.04 / Названо число проходящих клинические испытания лекарств от коронавируса в России

16.04 / В ОНФ оценили меры поддержки государством семей в условиях коронавируса

29.03 / “Должны затянуть пояса”. Шмыгаль сообщил о предложении Кабмина сократить зарплаты топ-чиновников

21.04 / У курсантов Военного университета нашли коронавирус

17.04 / Малышева объяснила опасность ожирения при коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска