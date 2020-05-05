“Локомотив” собирается приобрести нападающего “Фламенго”

05.05.2020, 1:20, Новости дня

Московский “Локомотив” заинтересован в приобретении нападающего “Фламенго” Линкольна. Ранее бразильца пытался приобрести итальянский “Ювентус”.

Как сообщает “Спорт-Экспресс”, ссылаясь на бразильский источник, “Локомотив” собирается сделать “Фламенго” предложение о покупке Линкольна. Победитель Кубка Либертадорес намерен его рассмотреть.

Ранее попытку приобрести Линкольна предпринимал “Ювентус”. Однако “Фламенго” не устроила цена 15 миллионов евро, предложенная чемпионами Италии.