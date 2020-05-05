Идет на мировой рекорд: “сбежавший” в Латвии дрон пока не найден

05.05.2020, 1:20, Новости дня

Латвийская компания, которая потеряла пятиметровый беспилотник, заявила, что полет проводился с целью побить мировой рекорд. Предыдущий длился 54 часа.

Этот дрон пропал 2 мая, напоминает телеканал "Россия 24". Таким образом, все шансы побить рекорд есть.

Пока бесконтрольный беспилотник не обнаружат, воздушное сообщение над Латвией будет ограничено, а рижский аэропорт и вовсе закрыт.