Идет на мировой рекорд: “сбежавший” в Латвии дрон пока не найден
05.05.2020, 1:20, Новости дня
Латвийская компания, которая потеряла пятиметровый беспилотник, заявила, что полет проводился с целью побить мировой рекорд. Предыдущий длился 54 часа.
Этот дрон пропал 2 мая, напоминает телеканал "Россия 24". Таким образом, все шансы побить рекорд есть.
Пока бесконтрольный беспилотник не обнаружат, воздушное сообщение над Латвией будет ограничено, а рижский аэропорт и вовсе закрыт.
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