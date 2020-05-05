Мнение: Список сайтов 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ

05.05.2020, 0:40, Разное

Список сайтов 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ

Представляем вашему вниманию список украинских сайтов, где работают сотрудники 83-го Центра Сил Специальных Операций Украины.

В представленной таблице указаны некоторые сайты, где «дочери офицеров» из Одессы имеют возможности для публикации, а также имеют права модераторов.

Например, на сайте «Обозреватель» Алена Степова выступает в роли «добровольного помощника» и «модератора».

Также можно увидеть, что номерной сайт Луганска 0642 также с 2016-го года доступен для размещения материалов 83-го центра ИПСО.

Кроме того, в таблице указаны временные периоды, когда над тем или иным ресурсом был установлен контроль.

https://asd.news/articles/voyna/polyana-banderovskikh-trolley/ – цинк