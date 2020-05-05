Мнение: Список сайтов 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ
05.05.2020, 0:40, Разное
Список сайтов 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ
Представляем вашему вниманию список украинских сайтов, где работают сотрудники 83-го Центра Сил Специальных Операций Украины.
В представленной таблице указаны некоторые сайты, где «дочери офицеров» из Одессы имеют возможности для публикации, а также имеют права модераторов.
Например, на сайте «Обозреватель» Алена Степова выступает в роли «добровольного помощника» и «модератора».
Также можно увидеть, что номерной сайт Луганска 0642 также с 2016-го года доступен для размещения материалов 83-го центра ИПСО.
Кроме того, в таблице указаны временные периоды, когда над тем или иным ресурсом был установлен контроль.
https://asd.news/articles/voyna/polyana-banderovskikh-trolley/ – цинк
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет