Сенат в понедельник обсуждает новые меры по борьбе с пандемией

05.05.2020, 0:35, Новости дня

Американские сенаторы в понедельник вернулись в Вашингтон после шестинедельного перерыва на фоне опасений, что заседания могут поставить законодателей и вспомогательный персонал под угрозу заражения коронавирусом.

В 15.00 сенаторы собираются, чтобы обсудить межпартийные разногласия по поводу новых законодательных мер по борьбе с пандемией, а также рассмотреть ряд предложенных президентом кандидатур на важные государственные посты.

Демократы и республиканцы придерживаются разных взглядов относительно того, каким должен быть следующий законопроект, нацеленный на борьбу с последствиями коронавируса. Демократы хотят выделить триллион долларов в помощь штатам и муниципалитетам. Республиканцы настаивают на необходимости защитить бизнес от возможных исков, называя этот пункт обязательным условием принятия любой инициативы. Демократы выступают против такой меры.

Как рассказал министр финансов Стивен Мнучин, Трамп ищет способы стимулировать туризм и хочет внести изменения в налоговое законодательство, исключив из налоговой базы представительские расходы бизнеса, чтобы люди снова начали ходить в рестораны.

Поскольку в Вашингтоне все еще действует указ, предписывающий жителям не выходить из дома без острой необходимости, врачи Конгресса рекомендуют законодателям носить маски, соблюдать дистанцию в 2 метра и ограничить штат сотрудников на Капитолийском холме.

Первой полноценной проверкой этих рекомендаций станет поименное голосование в 17.30, посвященное назначению Роберта Файтела на пост генерального инспектора Комиссии по ядерному регулированию.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл созвал Сенат, заявив, что законодатели должны присоединиться к американцам, продолжающим работу в ключевых отраслях, и решить ряд «важных дел» в различных сферах.

Тем временем контролируемая демократами Палата представителей решила на этой неделе продолжить каникулы из-за потенциального риска заражения.

Администрация Трампа на прошлой неделе предложила Конгрессу 1000 тестов на коронавирус.

В минувшие выходные Макконнелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отклонили это предложение, что вызвало критику.

«Не желая принимать наборы для 5-минутного тестирования, Конгресс утверждает, что они не являются "необходимыми"», – написал Трамп в «Твиттере».

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти также осудил решение лидеров Конгресса, отметив в интервью порталу Politico: «Открывая страну, мы не можем исходить из предположения, что где-то не возникнет новая вспышка».

Во вторник Сенат проведет слушания по утверждению кандидатур конгрессмена Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки и юриста Белого дома Брайана Миллера на пост специального генерального инспектора Минфина по распределению антикризисного финансирования.