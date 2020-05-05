 

Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

05.05.2020, 0:35, Новости дня

Пулитцеровскую премию в главной номинации «За служение обществу» получили газета Anchorage Daily News и интернет-издание ProPublica за совместное расследование сексуального насилия на Аляске.

Награду в номинации «Новостная фотография» получили фотографы агентства Reuters за репортажи о протестах в Гонконге.

Премию за выдающуюся подачу сенсационного материала получило издание Courier-Journal из Кентукки за материалы об указах о помилованиях губернатора Мэтта Бевина.

Награду за выдающееся расследование получил корреспондент New York Times Брайан Розенталь, рассказавший, как тысячи нью-йоркских таксистов стали жертвами хищнического кредитования.

Пулитцеровская премия, считающаяся самой престижной наградой в американской журналистике, присуждается с 1917 года, согласно завещанию издателя Джозефа Пулитцера. Объявление лауреатов этого года было отложено на две недели из-за того, что некоторые журналисты, состоящие в Пулитцеровской комиссии, были заняты освещением пандемии коронавируса и не успели оценить всех претендентов.

Обычно премию вручают в присутствии большой аудитории в Колумбийском университете в Нью-Йорке. На этот раз администратор Пулитцеровской премии Дана Канеди объявила лауреатов из собственной гостиной после того, как члены комиссии выбрали финалистов по итогам виртуальных дискуссий.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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