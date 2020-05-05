 

NYTimes получила Пулитцеровскую премию за статьи о «вмешательстве» России

05.05.2020, 0:30, Новости дня

Журналисты американской газеты New York Times получили Пулитцеровскую премию за статьи о якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в дела других стран.

На сайте оргкомитета Пулитцеровской премии сообщается, что New York Times получила награду в номинации «Международная журналистика» за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни». Статьи касаются приписываемых РФ противоправных действий, но конкретные материалы NYT не называются. 

Само издание сообщает, что получило премию за «подробное описание операций РФ по вмешательству» в дела других государств, начиная с выборов в США в 2016 года, передает ТАСС.

Из-за коронавируса объявление лауреатов проходило в режиме онлайн.

Представитель оргкомитета премии Дана Канеди отметила, что «первые Пулитцеровские премии были присуждены в июне 1917 года, менее чем за год до вспышки пандемии испанского гриппа».



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