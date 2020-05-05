Кабмин пообещал смягчить карантин в Украине, Янукович заочно арестован. Главное за день

05.05.2020, 0:10, Новости дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на 4 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 12 331 человек (+418 заболевших за последние сутки), 303 из них умерли (+15), 1619 выздоровели (+72). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (1535), Черновицкой (1887) и Ивано-Франковской (984) областях.

Ослабление карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с заболеваемостью вышла на плато, однако предпосылок для полной отмены карантина пока нет. По его словам, с 11 мая будет разрешено посещение парков, скверов, зон отдыха, возобновлена работа парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, предприятий общественного питания на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов.

Также, отметил премьер, будут открыты музеи, библиотеки, отдельные предприятия бытового обслуживания и сервиса быттехники, стоматологические кабинеты, нотариальные и адвокатские конторы. Обсуждается вопрос возобновления тренировок профессиональных спортсменов на закрытых базах.

Другие ограничительные меры будут продлены как минимум до 22 мая.

Резников станет заместителем Кучмы

Вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назначен заместителем представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Сегодня очень важно дать минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в контактной группе”, – отметил он

“Антиколомойский” законопроект рассмотрят 12 мая

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 12 мая, сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук. По ее словам, на заседании во втором чтении будет рассмотрен банковский законопроект, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам.

Меркель может снова стать канцлером?

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер заявил, что политики в Германии высоко оценили работу канцлера Германии Ангелы Меркель во время пандемии коронавируса и начали говорить о пятом сроке ее полномочий. Сама Меркель эту информацию пока не комментировала.

Меркель возглавляет правительство с 2005 года. В новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года она подчеркнула, что это ее последний срок на должности канцлера Германии.

Янукович заочно арестован

Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу в виде заочного ареста по делу об узурпации власти, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на источник в Офисе генпрокурора.