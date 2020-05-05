Apple выпустила обновленный MacBook Pro

05.05.2020, 0:10, Новости дня

Американский технологический гигант Apple 4 мая объявил о выпуске обновленной версии 13-дюймового MacBook Pro, сообщает The Verge.

Издание пишет, что главным изменением стала замена механизма клавиатуры: вместо “бабочки” используется обновленный механизм “ножницы”. Теперь в линейке MacBook не осталось ноутбуков с механизмом “бабочка”, внедренным в 2015 году.

Как отмечает Reuters, на такие клавиатуры поступало слишком много жалоб от пользователей – клавиши часто залипали, даже при попадании в механизм небольшого количества пыли.

Кроме того, на клавиатуру обновленного MacBook Pro вернули физическую кнопку Esc (в последних моделях ее перенесли в Touch Bar, она стала сенсорной).

Ноутбук оснащен процессором Intel 10-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии (максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти составит 32 ГБ). Объем SSD-накопителя в базовой версии увеличен вдвое по сравнению с предыдущей моделью – до 256 ГБ. Максимальный объем жесткого диска – 4 ТБ.

Стоимость обновленного MacBook Pro в США стартует с $1299, его начнут поставлять в магазины со следующей недели.