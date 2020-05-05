На рассмотрение Рады пока не вносились законопроекты об увольнении Сытника – Разумков

05.05.2020, 0:10, Новости дня

Законопроекты, которые предусматривают дополнительные основания для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро, пока не вносились в повестку дня парламента. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

“Насколько мне известно, этот вопрос в повестку дня не вносился и пока [этого делать] не планируется. Как только [такой законопроект будет внесен в повестку дня], я думаю, парламент будет рассматривать”, – отметил Разумков.

При этом он заявил, что зарегистрированные в парламенте законопроекты направлены не против директора НАБУ Артема Сытника, а “на приведение других законов в соответствие с решениями, которые были приняты”, и предусматривает увольнение чиновника, “например, если он внесен в реестр коррупционеров” (Сытник был включен в этот реестр в декабре 2019 года).

В Верховной Раде сейчас зарегистрировано два законопроекта (№3133 и №3180), которые касаются деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко из “Европейской солидарности”, Антонина Славицкая из “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Дмитрий Лубинец из группы “За майбутнє” и Андрей Николаенко из “Батьківщини”. Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа из “Слуги народа” – Александр Качура и Александр Дубинский. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника.

28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал. В НАБУ отметили, что нормы законопроекта №3133 противоречат закону “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. “НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа”, – сказано в опубликованном в Facebook заявлении бюро.

По данным “Европейской правды”, на прошлой неделе глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил Офису президента письмо, в котором предупредил, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.

4 мая на фоне активизации рассмотрения этих двух законопроектов послы стран “Большой семерки” в Украине заявили, что Киев потеряет поддержку международного сообщества в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник. Директор НАБУ обещал уйти с должности, когда осознает, что “выполнил свою миссию”.