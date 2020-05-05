Кокосовое масло опасно для сердца и сосудов

05.05.2020, 0:06, Разное

Несмотря на распространенное мнение о пользе кокосового масла, исследование показало, что оно может быть опасным для сердца и сосудов. Ученые провели научный обзор 16 серьезных и опубликовали его в журнале Circulation.

В систематический обзор включены только те исследования о влиянии кокосового масла на липиды крови и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые были опубликованы на PubMed, Cochrane Registry, SCOPUS и Web of Science до июня 2019 года.

Ученые проанализировали исследования, в которых кокосовое масло сравнивалось с другими типами масел. Они выявили, что использование в пище кокосового масла связано с повышением в крови уровня ЛПНП (липопротеинов низкой плотности или «плохого холестерина») и общего холестерина. Оба показателя – хорошо изученные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что кокосовое масло повышает уровень холестерина ЛПНП на 10,47 мг/дл. Это значительно выше, чем при употреблении в пищу оливкового масла, масла канолы и соевого масла. Фактически, 3-4 столовые ложки кокосового масла в день увеличивают уровень ЛПНП в сыворотке крови на 9%.

«Гиперхолестеринемический эффект употребления кокосового масла, вероятно, связан с высоким содержанием в нем насыщенных жиров. Наши выводы о неблагоприятном воздействии кокосового масла на концентрацию холестерина ЛПНП по сравнению с альтернативными маслами для приготовления пищи, таким образом, согласуются с диетическими рекомендациями о замене насыщенных жиров полиненасыщенными жирами», – рассказали исследователи.

Ученые отметили, что в кокосовом масле содержится около 90% насыщенных жиров – больше, чем в сале или сливочном масле. Это масло не имеет никаких преимуществ с точки зрения поддержания нормального веса, уровня сахара в крови, снижения воспаления или риска сердечно-сосудистых заболеваний.