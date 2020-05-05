 

ПВО САР отражают воздушную атаку в провинции Алеппо

05.05.2020, 0:05, Новости дня

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку со стороны Израиля в северо-западной провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство САНА.

Как уточняется, ракетные удары наносятся по одному из исследовательских центров, расположенных в провинции.

 

Власти Сирии неоднократно обращались к международному сообществу и Совету Безопасности ООН с призывом привлечь Израиль к ответственности, а также принять необходимые меры по поводу регулярных ракетных атак на объекты в САР. Несколько дней назад в ходе ударов ВВС Израиля в пригороде Дамаска погибли три мирных жителя, напоминает РИА Новости.



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