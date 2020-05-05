 

ВОЗ назвала самое эффективное средство для профилактики заражения коронавирусом

05.05.2020, 0:05, Новости дня

Мытье рук – одна из лучших мер общественного здравоохранения. Также оно является наиболее эффективным средством для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 и многими другими болезнями. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

 

Глава ВОЗ напомнил, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук, подчеркнув, то у трех миллиардов человек на Земле нет водоснабжения дома, поэтому у них нет возможности регулярно мыть руки. Для борьбы с коронавирусом Гебрейесус призвал увеличить инвестиции в производство мыла и моющих средств на спиртовой основе, сообщает РИА Новости.

По последним сведениям ВОЗ, в мире зарегистрировано 3 633 479 случаев инфицирования COVID-19, скончались 251 478 человек.



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