Узнать подробности об акции “Бессмертный полк” можно по телефону горячей линии

05.05.2020, 0:05, Новости дня

"Бессмертный полк" в 2020 году пройдет онлайн. Он будет выглядеть как диафильм из портретов и воспоминаний о героях войны. За неделю на акцию записались более 600 тысяч участников, и заявки продолжают поступать.

Присоединиться к акции смогут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Транслировать мероприятие будут по телевидению, в Интернете, а также на медиаэкранах по всей России.

Узнать подробности о памятном мероприятии можно по телефону горячей линии 8-800-20-1945-0, передает телеканал "Россия 24".