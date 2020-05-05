 

Узнать подробности об акции “Бессмертный полк” можно по телефону горячей линии

05.05.2020, 0:05, Новости дня

"Бессмертный полк" в 2020 году пройдет онлайн. Он будет выглядеть как диафильм из портретов и воспоминаний о героях войны. За неделю на акцию записались более 600 тысяч участников, и заявки продолжают поступать.

Присоединиться к акции смогут и те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Транслировать мероприятие будут по телевидению, в Интернете, а также на медиаэкранах по всей России.

Узнать подробности о памятном мероприятии можно по телефону горячей линии 8-800-20-1945-0, передает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ

03.04 / В Марий Эл модернизируют очистные сооружения

26.04 / Аласания заявил, что счета НОТУ “точно не разблокировали”. В Кабмине говорили другое

16.04 / Кремль пообещал рассмотреть предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

17.04 / Помпео обсудил с Лавровым стратегическую безопасность и коронавирус

11.04 / Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

02.04 / Der Spiegel – коронавирус ударил по боеготовности НАТО

13.04 / OLJ – страны ОПЕК+ договорились — худшего сценария удалось избежать

25.04 / Умерла Юлия Ларионова

25.04 / Главврач больницы в Москве объяснил необходимость информирования персонала о COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска