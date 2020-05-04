Анна Седокова обрадовалась теплой погоде и решила полежать “на травке” в открытом топе

04.05.2020, 23:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram довольно смелый фотоснимок, на котором позирует перед камерой в очень открытом топе, лежа на траве. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы подписчиков.

Фоном снимка служит зеленая трава, на которой прилегли артистка и её любимый питомец, расположившийся неподалеку от хозяйки. Покрывалом для певицы стала куртка спортивного костюма, и для того, чтобы использовать данный элемент одежды в таком назначении, ей пришлось снять его. При этом знаменитость обнажила свои шикарные округлости, подчеркнутые открытым обтягивающим спортивным топом.

Опубликованную фотографию Седокова сопроводила откровениями о прелести долгожданной теплой погоды и утомительности ожиданий. Исполнительница призналась, что уже устала от необходимости находиться на карантине и ждет-не дождется момента, когда же пандемия отступит. По её словам, в этот момент она сразу же возобновит свои фотосъемки в эффектных купальниках и веселые вечеринки с друзьями. Особо нетерпеливо певица ожидает новых концертов и, разумеется, достойных гонораров. Впрочем, знаменитость предусмотрительно поблагодарила небеса за подаренные ими во время самоизоляции приятные минуты общения с любимыми людьми, а также – за новых онлайн-друзей. Напоследок поп-звезда поинтересовалась у подписчиков их мнением по поводу того, когда же наконец откроют границы.

Стоит отметить, что тематика комментариев фолловеров разделилась. В то время, как немалая часть поклонников выразила солидарность с любимицей в её пожеланиях, восхитившись попутно её шикарными формами, другие подписчики более озадачились вопросом хозяйки аккаунта. По их мнению, срок окончания карантина весьма не близок и может исчисляться многими месяцами, а то и кварталами. И лишь один посетитель микроблога всерьез распереживался состоянием здоровья красавицы, напомнив ей об опасности клещей, обитающих в траве. Примечательно, что за день публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.