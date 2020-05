Гений церковного пиара

Митрополит Тихон (Шевкунов) даже взлом собственной переписки обратил во благо, став еще ближе к патриаршему престолу.

Хорошо ли читать чужую почту?

10 млн рублей вымогают у Псковского митрополита Тихона (Шевкунова) за непубликацию его частной переписки с сильными мира сего, взломанной хакерской группой «BlackMirror». По крайней мере, так говорит сам митрополит, ставший несомненно самой влиятельной политической фигурой в РПЦ. Хотя деньги эти для него небольшие (ведь стоимость каждого парка-музея «Россия — моя история», сетью которых Тихон покрыл всю страну, исчисляется миллиардами), «поощрять грязный бизнес» иерарх не намерен. Значит, show must go on.

Конечно, вскрывать и читать чужую переписку — не очень хорошо. Но вопрос о том, какая переписка является «чужой», в эпоху цифровых технологий, тотального электронного контроля и «Викиликса» не так прост, как кажется на первый взгляд. Обществу (пока?) представлена только та часть эпитолярного наследия митрополита, которая никак не затрагивает его частную жизнь, в том числе предполагаемые «духовнические» отношения с Путиным, а касается лишь социально значимых (и опасных!) тем — культурной политики Кремля, церковно-государственных отношений и «православного фактора» в геополитике. А сам митрополит не только подтвердил аутентичность переписки, но и довольно пространно прокомментировал ее содержимое государственному информагентству.

Пока опубликована самая верхушка айсберга — так сказать, презентация проекта («BlackMirror» все-таки рассчитывает продать коллекцию — не Тихону, так его конкурентам). Это несколько писем экс-министра культуры Владимира Мединского (и обратно), помощницы телеведущего Андрея Караулова, своего собственного помощника по интернет-проектам и скандального «православного эксперта» Кирилла Фролова. Гвоздем коллекции остается аудиозапись телефонного разговора с Никитой Михалковым, сделанная, как утверждает Тихон, с согласия режиссера для последущей стилистической редакции и распечатки. Содержание разговора, впрочем, заставляет в этом усомниться…

«Философия»

Сам Тихон определяет жанр своего общения с «нашим великим режиссером» как «философскую беседу». Михалков входит в патриарший совет по культуре РПЦ, который возглавляет Тихон — выпускник сценарного факультета ВГИКа. Поводом для беседы, по версии митрополита, стала задача, поставленная перед советом патриархом: выработать формы реакции церкви на «кощунственные проявления в современном искусстве». И если большинство членов совета (а туда входит 38 действительных членов, включая Андриса Лиепу, Александру Пахмутову, Владимира Спивакова и… Владислава Третьяка со Светланой Хоркиной) было против какой-либо реакции, то Никита Сергеевич занял «более сложную» позицию. Собственно, для ее представления другим членам совета (после тщательного изъятия ненормативной лексики) и был записан разговор.

«Более сложная» позиция довольно проста. Иерарх и режиссер обсуждают, в частности, постановку «Идеальный муж» Константина Богомолова, которая с 2013 года идет во МХАТе имени Чехова. Вроде ничего серьезного (по сравнению с «кощунствами» Кирилла Серебренникова, которые ранее Тихон уже обсудил в переписке с Владимиром Мединским) — «голая баба изображает распятие» (выражаясь языком собеседников). Но:

«Богомолов — ублюдок!» — патетически восклицает Никита Сергеевич. — «Всё понятно, что нам делать?» — деловито, без эмоций отвечает Тихон.

— «Да снять спектакль, и всё. Так сказать, не за это, а потому, что прошло много лет. Он себя изжил. Без всякого намёка на церковь», — со знанием дела советует мэтр. Никакого пастырского осуждения не встречает и рассказ Михалкова о том, как он с помощью своего «Бесогон ТВ» добился уголовного наказания екатеринбургского блогера Руслана Соколовского в 2016 г. Всего лишь за то, что парень «ловил покемонов» в храме РПЦ. История «Pussy Riot» в миниатюре…

Признавая за Тихоном большие лоббистские возможности, собеседники нередко просят его о «вполне конкретных» вещах, которые можно порешать «на самом верху». Так, Мединский просит обеспечить передачу в ведение министерства культуры контроля над СМИ и издательской отраслью. А телеведущий Андрей Караулов — возвращения своей авторской программы в сетку ТВЦ. Незадолго до революции 1917 года подобную роль в российской системе власти играло одно как бы духовное лицо — конечно, гораздо более спорное и загадочное, чем наш герой…

«Подбросить денег»

Не менее интересны собственно церковные сюжеты в переписке. Например, в марте прошлого года Тихон рассматривает жалобу своего подопечного редактора Антона Поспелова («Православие.Ру» и другие интернет-ресурсы) на самые влиятельные синодальные отделы Московского патриархата — внешних церковных связей и информационный. Выясняется, что они уже второй раз «подставляют» Тихона, добиваясь размещения на его ресурсах текстов, против публикации которых выступали сами авторы.

Псковский митрополит был активно вовлечен в выработку церковной реакции на протесты против «храмостроя» в Екатеринбурге в мае прошлого года. Тут его конфидент — глава виртуальной «Ассоциации православных экспертов» Кирилл Фролов (в церковной среде известен также под псевдонимом Казя-Базя). Он жалуется, что «антицерковные» «Лента.Ру» и «Credo.Press» работают, а активисты РПЦ — молчат и ждут денег. В ответ Тихон дает своему помощнику поручение: «Нашим блогерам надо подбросить денег». Список блогеров охотно формирует тот же Кирилл Фролов, который, как видно из его переписки, раскрытой ранее украинскими хакерами, «сидел на потоках» и весной 2014-го, оплачивая услуги «сторонников русского мира» в Одессе и других местах юга Украины. Реакция Фролова на публикации такой переписки всегда парадоксальна: отрицая подлинность текстов, он горячо отстаивает правильность изложенных в них идей и призывов. Не стала исключением и история с Тихоном.

9 августа 2018 г. Фролов подробно инструктирует Тихона, как надо подготовить встречу патриарха Кирилла с его константинопольским партнером-оппонентом патриархом Варфоломеем, готовившим тогда провозглавление автокефалии Церкви Украины. Тут и «Турецкий поток-2», и фактор российкого туризма, и совсем уж эксклюзивное: «К 1 сентября необходима организация восстания Афона» — монашеской республики на территории Греции. Впрочем, встреча, состоявшаяся 31 августа, окончилась провалом — украинская автокефалия была дарована уже 6 января 2019-го…

Вне конкуренции

Митрополит Тихон имеет репутацию непревзойденного гения церковного пиара, не имеющего аналогов в православном мире. На этом поле патриарх Кирилл не имеет шансов. В условиях шока от «коронавирусного апокалипсиса», когда все «говорящие головы» РПЦ ушли в затвор или попали в больницу, только Тихон ободряет церковный народ и удивляет светскую публику оригинальным креативом. Когда стало ясно, что храмы на Пасху придется закрывать, в один и тот же день — 29 марта — Кирилл и Тихон обратились с видеопроповедями к пастве. Кирилл был мрачен и подавлен и набрал 77 тысяч просмотров. Тихон был бодр и горяч — говорил о новой Отечественной войне, в которой мы должны выстоять, подобно предкам. В первый же день его слово набрало 216 тысяч просмотров. 23 апреля церковный блогер Сергей Чапнин распространил весть о том, что сам Тихон заболел коронавирусом и будет спешно транспортирован в Петербург. Но Тихон остался во Пскове и заявил, что у него была лишь обычная пневмония…

Пока архиереи других епархий РПЦ требуют от подчиненного духовенства неукоснительной уплаты епархиальных взносов, либо, в лучшем случае, дают небольшую отсрочку, Тихон полностью отменяет взносы — вплоть до полной нормализации жизни. Более того, на Пасху он раздает нуждающимся священникам Псковской епархии по 10 тысяч рублей, а нуждающимся прихожанам — по 2 тысячи. Такого еще не было в истории Московской патриархии! Ведь вся ее структура построена на «системе кормлений», когда священник аккумулирует ресурсы прихода, чтобы содержать архиерея, а тот — ресурсы епархии, чтобы содержать патриарха (получая взамен право на присвоение части средств). Тихон, имеющий спонсоров в лице крупнейших российских корпораций, никак материально не зависит от псковского духовенства, поэтому может себе позволить жесты, на которые в РПЦ больше не способен никто, кроме патриарха. Но патриарх почему-то их не делает….

Одно из главных пиар-достижений Тихона — репутация «духовника Путина», которую он вроде бы не подтверждает, но и не опровергает. Если говорить откровенно, то речь тут скорее идет не о постоянном «духовничестве», в котором Путин не нуждается в силу своей слабой «воцерковленности», а о каком-то душевном созвучии, взаимопонимании, может быть — дружбе. Психотип Тихона комфортен для Путина, в отличие от психотипа Кирилла. И президент РФ не скупится на знаки внимания: вместе с Тихоном он открывает патриотические выставки в «Манеже» 4 ноября каждого года, смотрит в Севастополе спектакль «Грифон» — апофеоз драматургического творчества митрополита, посещает Псков и Псково-Печорский монастырь, где жили те самые «несвятые святые» ХХ века, книга коротких рассказов о которых стала единственным православным бестселлером в современной России. Последний по времени визит Путина во Псков состоялся 1 марта — он встречался и беседовал с Тихоном после панихиды по псковским десантникам. Для того, чтобы узнать тему той беседы, уже не надо взламывать почту: 2 марта Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституции с самым полным набором «традиционных ценностей», главная из которых — имя Бога…

