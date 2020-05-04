Разработан прототип комплекса управления наноспутниками

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04.05.2020, 23:31, Новости дня

Российские ученые смогли разработать прототип смарт-системы управления наноспутниками.

По словам специалистов, в будущем этот комплекс будет установлен на борту наноспутника, над которым пока ведется работа. Система разрабатывается для использования ее во время исследований ионосферы планеты. Испытания должны начаться в следующем году.

По мнению ученых, инновационный комплекс сделает функционирование космических аппаратов надежнее, а их электронные комплектующие сможет существенно удешевить. Ученые решили создать комплекс путем объединения систем наноспутников, работающих отдельно друг от друга с разными контроллерами.



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