Разработан прототип комплекса управления наноспутниками

04.05.2020, 23:31, Новости дня

Российские ученые смогли разработать прототип смарт-системы управления наноспутниками.

По словам специалистов, в будущем этот комплекс будет установлен на борту наноспутника, над которым пока ведется работа. Система разрабатывается для использования ее во время исследований ионосферы планеты. Испытания должны начаться в следующем году.

По мнению ученых, инновационный комплекс сделает функционирование космических аппаратов надежнее, а их электронные комплектующие сможет существенно удешевить. Ученые решили создать комплекс путем объединения систем наноспутников, работающих отдельно друг от друга с разными контроллерами.