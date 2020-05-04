Четыре корабля ВМС США впервые за десятилетия вошли в Баренцево море

04.05.2020, 23:15, Новости дня

Четыре корабля ВМС США в понедельник впервые за десятилетия вошли в Баренцево море в рамках операций, нацеленных на обеспечение свободы навигации в районе Северного полярного круга.

К эсминцам «Дональд Кук», «Портер» и «Рузвельт» и быстроходному эскадренному транспорту снабжения «Саплай» присоединился корабль Королевского флота Великобритании «Кент».

Американские надводные суда, в отличие от подлодок, регулярно совершающих рейсы в водах Арктики, не проводили операций в Баренцевом море с середины 1980-х годов.

«В эти сложные времена особенно важно поддерживать стабильный поток операций по всему Европейскому театру», – отметила командующий Шестым флотом вице-адмирал Лиза Франкетти.

Она добавила, что операция имеет ключевое значение для укрепления основ готовности в Арктике, где суровые погодные условия представляют собой серьезный вызов для судов.

Российское Министерство обороны уведомил о заходе кораблей в Баренцево море в пятницу «в стремлении избежать недопонимания, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию», отмечается в заявлении Шестого флота США.

Командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, выступая в феврале в сенатском Комитете по вооруженным силам, отметил, что ситуация в Арктике по-прежнему вызывает «серьезное беспокойство» у альянса на фоне повышения военной активности России и Китая в этом регионе.

Он высказал мнение, что США следует поддерживать такой же уровень сосредоточенности в Арктике, как в Балтийском регионе и других регионах.

В марте в Арктике стартовали учения НАТО, но они были прекращены досрочно решением норвежского правительства в связи с пандемией коронавируса. Маневры под названием «Холодный ответ» проводились в рамках более масштабных учений «Защитник Европы – 2020», различные элементы которых были отменены, перенесены или модифицированы из-за COVID-19.