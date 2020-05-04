Министр обороны США: мы видим повышение готовности НАТО

04.05.2020, 23:15, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер отметил, что Соединенные Штаты остаются «бдительными» в отношении внешних угроз, несмотря на вызовы пандемии. Он также выразил уверенность в готовности НАТО по защите стран Восточной Европы.

Несмотря на отсутствие серьезных провокаций и пандемию, ряд стран, в том числе Россия и Китай, продолжают прибегать к вызывающим озабоченность действиям, сказал министр обороны США в понедельник, 4 мая, во время организованного вашингтонским Институтом Брукингса веб-мероприятия.

«Мы наблюдаем рост активности Китая в Южно-Китайском море. Мы видим, как Россия продолжает проводить разведку около нашего воздушного пространства за пределами Аляски и на северной границе. Мы видим группы боевиков в Ираке, действия террористов от Африки до Ближнего Восток и Афганистана, – сказал Марк Эспер, добавив, что в первую очередь сегодня страны сейчас озабочены проблемой пандемии, но тем не менее США остаются «настороже» и «плечом к плечу с нашими партнерами и союзниками». – Это неопределенные времена. Вы не знаете, как будут действовать страны или военные. Поэтому мы должны сохранять бдительность».

Министр обороны добавил, что США сделали «все, что можно» для максимальной готовности военных сил на зарубежных базах, включая направление тестов на коронавирус и врачей.

Касаемо защиты Восточной Европы от потенциальной российской агрессии, Марк Эспер отметил растущую готовность НАТО защищать свой восточный фланг, однако не уточнил дальнейшее будущее начавшихся в 2020 году самых крупных за последние 25 лет учений Североатлантического альянса – «Defender 2020». В них должны были принять участие более 20000 американских солдат. Учения приостановили, а США прекратили отправку военнослужащих и техники в Европу в марте.

Министр обороны США отметил, что НАТО является сильным альянсом, увеличивающим свои расходы на оборону, и его приоритетной задачей остается разработка программы «30-30-30-30», или «Четыре по тридцать», которая предусматривает возможность переброски через Атлантику и в пределах Европы 30 батальонов, 30 эскадрилий и 30 военных кораблей в течение 30 суток.

«За последние несколько лет мы наблюдаем рост готовности НАТО, – сказал Марк Эспер. – Так, что, я думаю, в целом, тенденция к наличию готовности НАТО позитивна как с точки зрения имеющегося потенциала, так и способности своевременно его развернуть».

Министр обороны США также отметил, что во внешнеполитическом плане Россия сегодня «по-прежнему занята в Ливии, и, конечно, же, в Сирии».

В целом, как заверил Марк Эспер, несмотря на вызовы пандемии, США внимательно следят за потенциальными внешними угрозами, однако Вашингтон должен проводить ряд шагов для адаптации к «новым реалиям». Глава Пентагона отметил, что до сих пор влияние пандемии на боеготовность американских вооруженных сил было небольшим. Однако для того, чтобы избежать «большего влияния» в будущем, сейчас ведомства США должны прибегать к активному стратегическому планированию.

На сегодняшний день, в вооруженных силах США, численность которых достигает двух миллионов военнослужащих, коронавирусом заражены менее 5000 человек, менее 100 госпитализированы, и имеется 2 летальных исхода, отметил министр обороны США.

«Это трагедия, что мы потеряли двух военнослужащих, – отметил Марк Эспер. – Но в целом на данный момент мы находимся в довольно хорошей форме».