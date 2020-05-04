Астрономы зафиксировали астероид размером с авто, едва не столкнувшийся со спутником

04.05.2020, 23:09, Разное

Околоземное пространство заполняют сотни космических аппаратов и расстояние между ними и миллионами небесных тел являются колоссальными. Несмотря на это, астрономы недавно зафиксировали движение астероида 2020 HS7, размерами с автомобиль, едва не столкнувшегося с искусственным спутником Земли.

Астероид, получивший название 2020 HS7, имеет сравнительно небольшие размеры, всего от четырех до восьми метров. Он был замечен в первый раз автоматической системой Pan-STARRS 26 апреля на Гавайских островах. По предварительным расчетам, объект имел 10%-ный шанс врезаться в Голубую планету. Благодаря независимому анализу, эксперты выяснили, что он пролетит мимо Земли на очень малом расстоянии.

Космическое тело миновало искусственный спутник Земли 28 апреля на расстоянии почти 1200 километров от последнего. Специалисты отмечают, что такой случай близкого пролета небесного тела мимо аппарата является первым за всю историю наблюдений. Они сравнивают пролет 2020 HS7 с пулей, которая пролетела мимо человека на расстоянии, равном толщине волоса. Дистанция между астероидом и спутником оказалась меньше 3,5% от орбиты космического аппарата.