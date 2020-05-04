Мнение: Эрзац-война

04.05.2020, 22:55, Разное

Любой нормальный человек, сталкиваясь с нелогичными по своему характеру ситуациями, рано или поздно, но пытается их осмыслить, отрефлексировать, понять сущностные причины, которые и привели к внешне нерациональному происходящему.

В течение буквально нескольких месяцев мы попали в совершенно другой мир. Мир, в котором даже тот скудный набор прав и свобод, существовавший в путинской России, полностью ликвидирован. Не раз и не два можно увидеть ролики, на которых люди пытаются показывать полицейским конституцию, доказывают наличие у них каких-то прав, в ответ получая лишь – засуньте свою конституцию себе знаете куда, выполняйте распоряжение губернатора (мэра, префекта или какого-то еще старосты).

Мы все попали на территорию террора, где страной и населением начинают управлять методами страха и ужаса. Каждый день то госчиновники, то медицинские администраторы, то СМИ фактически запугивают население все новыми ужасами крайне иррационального содержания, перемежая их угрозами административного или уголовного преследования, а на улицах нас встречают каратели и зондеркоманды зачистки. Чем это отличается от территории Исламского государства – неясно. Такие же по своему содержанию и смыслу методы управления покоренной территорией, разве что пока публичные казни с отрезанием голов и конечностей еще не в ходу. Впрочем, мы только начали.

Возникает разумный вопрос – что происходит?

Ответ, как ни странно, на поверхности. Экономика – мировая и наша собственная – банкрот. Мировая система капитализма подошла к кульминации кризиса, суть которого хорошо известна. Кредитный характер капиталистической экономики требует экстенсивного роста, превышающего значение ссудного процента. Как только это условие перестает выполняться, начинается долговой кризис, причем разрешить его структурными изменениями невозможно, так как он носит системный характер и является неотъемлемой частью самой системы капитализма. Сегодня кризис подошел к своему пику, за которым дальнейшее стихийное развитие событий приведет к общему краху.

Выход из кризиса давно известен – это война. Война, целью которой является деструкция произведенных товарных и материальных ресурсов, а также перераспределение собственности. Вместо войны с ее рисками нам предложен эрзац – глобальная пандемия, но цели мероприятия ровно те же – утилизация избыточной экономики, перераспределение собственности и обнуление долгов. Конечно, Запад рассчитывает, что его доля в сокращении мировой экономики будет минимизирована за счет периферии, которая и должна будет заплатить за все. Атака на Китай имеет именно эту подоплеку.

Интересно, что страны, которые пренебрежимо малы с точки зрения их доли в мировой экономики, почти не затронуты эпидемией – та же Африка, где климат и чудовищные санитарные условия – просто рай для любых инфекций и зараз, в этот раз весьма благополучно переживает пандемию. В той же Нигерии число убитых полицией при проведении карантинных мероприятий больше числа умерших от заболевания – 18 против 12. А Нигерия, между прочим, по численности населения побольше России.

У нас ситуация ровно та же: путинская модель экспорта сырья рухнула. Газовые проекты потерпели крах, нефтяная отрасль начинает распадаться, при этом ни нефть, ни газ на внутреннем рынке не востребованы – промышленность благополучно уничтожена и существует либо под полным контролем Запада, либо представляет из себя бессистемные куски ранее могучих отраслей.

Банкротство страны всегда завершается сменой правящей знати. Которая, конечно, совершенно не горит желанием расставаться ни с властью, ни с собственностью. Поэтому эпидемия и борьба с ней – это механизм ожесточенной борьбы преступных кланов за выживание. Президент, который ранее был гарантом сохранения балансов, в этой войне лишний, поэтому он сбежал в бункер. Мало того, что он трус, так и в клановой борьбе на истребление он становится просто помехой. Что делать с ним, решат после того, как в целом зачистка будет завершена. Может, достанут из-за печки, отряхнут и выпустят снова плавать в батискафах, а может, и уберут вообще. Человек-символ поистрепался, нужен кто-то новый.

Инструментом истребления становится список социально и стратегически значимых предприятий. Попасть в него – означает выжить. Коррупционная история с бывшим кандидатом в президенты, которую подрядили спасти крабовые предприятия с помощью мамы-сенатора – это как раз попытка попасть в список тех, кому разрешат выжить в идущей бойне. Соответственно, те, кто вытащил эту историю наружу, не очень-то хотят спасения конкурирующей ОПГ, а наоборот. И таких историй, видимо, масса, все они будут сопровождаться либо крупными отступными коррупционного характера, либо переходом собственности, либо уничтожением конкурента вообще. Малый бизнес, у которого нет возможности противостоять разгрому, идет под нож целиком.

Понятно, что недовольство миллионов людей, которых война выбрасывает на обочину и ставит перед ними вопрос биологического выживания, неизбежно. Поэтому и вводится террористическое управление за гранью любой законности. Миллионы недовольных и протестующих могут вмешаться в элитную войну, поэтому их закрывают в квартирах и домах, беспощадно штрафуют – что угодно, лишь бы фрагментировать протест, загнать его в подполье.

Выбор у народа прост – либо тихо сдохнуть в нищете, либо умереть, сражаясь за свое будущее. Выбор на самом деле только такой. В любом ином сценарии выжить в этой войне смогут только те, кто полностью откажется от своих прав и свобод и добровольно согласится на новое рабство. Альтернатива – борьба за свое будущее. Борьба с риском проиграть, но без нее шансов нет вообще.