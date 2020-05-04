В консультативный совет смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне – Ермак

04.05.2020, 22:54, Новости дня

В консультативный совет, который планируется создать в рамках трехсторонней контактной группы, могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом 4 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми “ЛДНР”. Но в соответствии с Минскими договоренностями, Украина должна согласовать три законодательных акта с “представителями территорий”, – отметил он.

По словам Ермака, Киев считает, что работать в совете в качестве “представителей территорий” смогут граждане Украины, которые “не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений”.

Глава ОП добавил, что в минском процессе “есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ”.

Договоренность о создании так называемого консультативного совета была достигнута в Минске 11 марта этого года. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики “ДНР” и “ЛНР” заявили о “площадке для прямого диалога” между “сторонами конфликта”.

13 марта издание ZN.UA опубликовало протокол о намерении создать совет. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После критики идеи создания совета в СМИ и соцсетях Ермак заверил, что это не шаг к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, “которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы”.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание консультативного совета не является “зрадою” и может принести пользу Украине. Он добавил, что к мирному процессу со стороны ОРДЛО будут привлекаться только “представители гражданского общества”, а также внутренне перемещенные лица, которые живут на подконтрольной украинскому правительству территории.

31 марта Ермак заявил, что нынешнее руководство государства никогда не будет вести переговоры с боевиками “ДНР” и “ЛНР”.