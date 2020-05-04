“Никакой коррупции в ОП нет”. Ермак назвал скандал с участием его брата “спланированной операцией”

04.05.2020, 22:54, Новости дня

Скандал с участием брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака подтвердил, что в ОП нет коррупции. Такое мнение высказал руководитель Офиса Андрей Ермак, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в Офисе президента Украины нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях, именно поэтому нет неприкосновенных”, – заявил он.

Глава ОП добавил, что ему “уже понятно, что это была спланированная операция”. Целью этой операции, уверен Ермак, была дискредитация власти в Украине.

29 марта нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок. В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.