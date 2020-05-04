 

Власти Великобритании заявили, что иностранные хакеры пытаются украсть результаты исследований коронавируса

04.05.2020, 22:54, Новости дня

Иностранные государства пытаются с помощью кибератак похитить результаты исследований коронавируса, связанных в том числе с разработкой вакцины, которые проводят медицинские учреждения и университеты Великобритании. Как сообщила 3 мая газета The Guardian, об этом заявил представитель Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Соединенного Королевства.

По словам представителя NCSC, общее количество кибератак, которые фиксируются специалистами, осталось на прежнем уровне, однако доля целевых взломов исследовательских учреждений выросла.

В NCSC подчеркнули, что “любая атака на усилия по борьбе с коронавирусом является предосудительной”. 

Вместе с тем, в центре не сказали, какие именно страны причастны ко взломам. Эксперты полагают, что речь может идти о России, Иране или Китае.

Тремя неделями ранее об увеличении числа кибератак на учреждения, которые занимаются исследованиями коронавирусной инфекции, заявило Федеральное бюро расследований США. В ФБР также не назвали страны, которые, предположительно, стоят за этими атаками.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,55 млн человек, умерло 249 тыс., выздоровело около 1,14 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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