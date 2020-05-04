«Какие красивые ножки!»: Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова предстала на фото в сексуальном боди

04.05.2020, 22:53, Разное

36-летняя резидентка Comedy Woman Татьяна Морозова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена в сексуальном боди. Поклонники юмористки оценили ее красивые стройные ноги.

На опубликованном снимке Татьяна Морозова позирует вместе с Мариной Федункив, одетой в черный дерзкий костюм. Сама актриса предпочла облегающее сексуальное боди. Образ резидентки Comedy Woman был дополнен черными колготками в мелкую сетку, подчеркивающими ее стройные ноги, а также босоножками на высокой шпильке. В описании под постом Морозова отметила, «такими темпами от резиновых перчаток все перейдут к латексным костюмам», подчеркнув, что сама не отказалась бы походить в таком образе, да мужчинам понравился бы подобный показ мод.

Поклонники откликнулись множеством восторженных комментариев. «Шикарные», «Самые красивые», – умилялись фолловеры. Многие пользователи оценили женственную фигуру юмористки, заметив, что и представительницы прекрасного пола «не были бы против подобного показа мод».