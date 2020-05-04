ВОЗ: Вред электронных сигарет очевиден, а преимущества сомнительны

04.05.2020, 22:45, Разное

Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) выпустила предупреждение по поводу рисков, которые связаны с электронными системами доставки никотина (ЭСДН) или электронными сигаретами. Агентство утверждает, что они опасны как для тех, кто их использует, так и для окружающих.

Производителями и правительствами некоторых стран пропагандируются ЭСДН как более безопасная альтернатива курению и возможность для отказа от этой привычки. ВОЗ заявляет, что доказательства того, что они могут помочь бросить курить, ограничены, а данные о вреде ЭСДН существенны.

ВОЗ делает отдельный акцент на том, что ЭСДН вызывают зависимость у молодых людей, в частности, подростков. Среди них использование электронных сигарет резко выросло в последние годы. В то же время, мало данных говорят в пользу того, что их использование предотвращает курение подростками обычных сигарет.

Среди рисков, которые связаны с ЭСДН, агентство выделяет их связь с болезнями сердечно-сосудистой системы и легких. В США острое заболевание, связанное с вейпом, убило более 50 человек, количество заболевших превысило 2500. Также ВОЗ подчеркивает их вред для беременных женщин.

ВОЗ информирует возможный вред от пассивного курения, поскольку образующийся при вейпинге аэрозоль содержит токсические вещества. Агентство выступает против маркетинга ЭСДН для подростков и за ограничение их использования в помещениях и на рабочих местах.

Science Magazine в материале, который посвящен новому документу ВОЗ, напоминает о недавних исследованиях, которые указывают на опасности, связанные с ЭСДН. В этом месяце была опубликована статья, которая подвергла критике распространенное утверждение, что электронные сигареты на 95% менее опасны, чем обычные. В ней утверждается, что в настоящее время накопилось достаточно доказательств потенциального вреда ЭСДН и связи их использования с курением в будущем.

В 2017 году журнал JAMA Pediatrics опубликовал исследование, которое показало, что подростки, которые использовали ЭСДН, начинали курить в будущем в 23% случаев, по сравнению с 7% тех, кто их не использовал.

Вопрос помогают ли ЭСДН отказываться от курения, пока остается открытым. Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, указывало, что ЭСДН эффективнее заместительной никотиновой терапии. Но оно подверглось критике в связи с рядом недостатков. Среди них указывалось, что 40% участников исследования продолжали использовать электроны есигареты в течение года после отказа от обычного курения. Четверть участников из группы, которая пользовалась ЭСДН, продолжила параллельно курить и использовать электронные сигареты.

Обозреватель Science Magazine отмечает, что дискуссия вокруг электронных сигарет едва ли завершится скоро.