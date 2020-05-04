 

В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения

04.05.2020, 22:42, Новости дня

На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, за их жизни борются медики.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в поселке Александровка. Двое семилетних детей и один десятилетний ребенок получили ранения головы, спины и ног. Кроме того, в результате обстрела пострадал мужчина 1965 года рождения, у него осколочные ранения теменной части головы и ног.



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