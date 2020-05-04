В Москве от коронавируса умерли еще 52 человека

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04.05.2020, 22:42, Новости дня

Еще 52 пациента с коронавирусом умерли в Москве, общее число жертв выросло до 816.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19.

Отмечается, что до 11 мая все жители мегаполиса независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в Москве выявлено 5795 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших в городе достигло 74,401.

Всего же по состоянию на 4 мая в РФ выявлено 145,268 заболевших, из них 10,581 за минувшие сутки. 18, 095 человек выздоровело, 1356 умерло.



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