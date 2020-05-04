ВОЗ: последние данные по коронавирусу в мире

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04.05.2020, 22:42, Новости дня

Во Всемирной организации здравоохранения привели последние данные по коронавирусу в мире. За последние сутки число заразившихся увеличилось на более чем 86 тысяч, что на 4 тысячи больше, чем днем ранее. Но есть и положительные данные — за минувшие сутки подтвердилось 976 случаев летальных исходов, что более чем на 7 тысяч меньше, чем 3 мая.

По состоянию на 11:00 по московскому времени 4 мая в мире общее количество зараженных COVID-19 достигло отметки в 3 435 894. Умерли 239 604 человека. Больше всего заболевших и случаев летального исхода в Европе — 1 544 145 и 143 987 соответственно.

На втором месте по количеству заразившихся Северная и Южная Америка — там 1 433 756 инфицированных коронавирусом. Умерли 77 827. За сутки этот регион даже обогнал Европу по числу заболевших — 49 115 случаев.

На третьем месте Восточно-Средиземноморский регион, в котором выявлено 206 299 заразившихся. Умерли 7 971, сообщает ТАСС.

США остаются лидером в печальной статистике — там коронавирусом заболели 1 125 719 человек. На втором месте Испания — 217 466 случаев, на третьем Италия — 210 717 заразившихся человек. РФ находится на шестом месте по количеству инфицированных — 145 268 случаев COVID-19.



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